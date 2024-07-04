Припортовая инфраструктура получила повреждения в Одесской области
В Одесской области при взрыве получили повреждения припортовая инфраструктура и здания. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Геннадий Труханов.
Он заявил, что российские войска ударили по инфраструктуре порта.
«Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры. Возник пожар, который ликвидировали», — уточнил Труханов.
При этом он не сообщил, какие именно объекты были поражены.
Взрыв прогремел на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе 4 июля. Она действовала в Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.
Кроме того, этим утром взрывы прогремели в Черниговской, Сумской и Житомирской областях страны.
Ранее российское Минобороны сообщило об уничтожении зенитного ракетного комплекса ВСУ С-300ПС в Одесской области, по которому нанесли удар из ОТРК «Искандер». Бойцы ВС РФ также ликвидировали радиолокационную станцию подсвета наведения, низковысотный обнаружитель и кабину боевого управления.