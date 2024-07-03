Взрыв прогремел на оборонном предприятии в США

AP: два человека пострадали при взрыве на оборонном предприятии в США

Сильный взрыв прозвучал на оборонном предприятии компании General Dynamics Ordnance and Tactical Systems в штате Арканзас. Ранения получили два человека, сообщило агентство The Associated Press .

«Два человека ранены и один пропал без вести после инцидента с „пиротехникой“ на оборонном предприятии в Арканзасе», — отметили в сообщении.

По данным агентства, после ЧП в городе Кэмден на предприятии General Dynamics Ordnance and Tactical Systems госпитализировали двух пострадавших.

Руководство компании активно сотрудничает со службами спасения в рамках расследования случившегося.

Ранее взрыв прогремел на автомобильном Радужном мосту, находящемся на границе США и Канады. Жертвами ЧП стали два человека. Также ранения получил один сотрудник погранслужбы.