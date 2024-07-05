Мощный взрыв снова прозвучал в Черноморске в Одесской области

Фото: РИА «Новости»

Мощный взрыв второй раз прогремел в городе Черноморск в Одесской области Украины. Об этом местный телеканал ТСН сообщил в Telegram-канале.

«Черноморск — мощный взрыв», — заявили в посте.

Воздушная тревога звучит в Одесской области с 01:00 по московскому времени. Другие подробности не приводились.

В минувший четверг взрывы уже сотрясали порт города Черноморска Одесской области. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

Также сообщалось о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне и Киевской области. В настоящее время там звучит воздушная тревога.

До этого ВС России нанесли удар по аэродрому Долгинцево в Кривом Роге. Украинские боевики используют его для нанесения ударов по Крыму и Запорожской области.

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