Мощный взрыв снова прозвучал в Черноморске в Одесской области

Мощный взрыв второй раз прогремел в городе Черноморск в Одесской области Украины. Об этом местный телеканал ТСН сообщил в Telegram-канале.

«Черноморск — мощный взрыв», — заявили в посте.

Воздушная тревога звучит в Одесской области с 01:00 по московскому времени. Другие подробности не приводились.

В минувший четверг взрывы уже сотрясали порт города Черноморска Одесской области. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

Также сообщалось о серии взрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне и Киевской области. В настоящее время там звучит воздушная тревога.

До этого ВС России нанесли удар по аэродрому Долгинцево в Кривом Роге. Украинские боевики используют его для нанесения ударов по Крыму и Запорожской области.