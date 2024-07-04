Российские войска ударили по аэродромам в Киеве и области

ВС России ударили по местам базирования МиГ-29 под Киевом

На аэродромах в Киеве и области раздались взрывы. Об этом РИА «Новости» рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрывы в районе аэродрома Борисполь в Киеве раздались около 04:15 по московскому времени. Удар был слышен издалека, поэтому никакой конкретики нет, отметил Лебедев.

Уже через 15 минут прилет зафиксировали в направлении города Васильков, который находится юго-западнее украинской столицы.

«Взрыв отмечают в стороне аэродрома 40-й истребительной бригады, МиГ-29, [чехословацкий учебно-боевой самолет] L-39. На территории аэродрома есть военные склады, ангары для самолетов, нефтехранилище», — сказал подпольщик.

Как уточнил Лебедев, в Василькове отдали большую площадь под «учебный центр». Там расположена военная техника, нефтехранилища, самолеты. На территории «центра» обучают пилотов, там же есть несколько казарм.

Минобороны сообщало об уничтожении многоцелевого истребителя ВСУ МиГ-29. Самолет располагался на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области.