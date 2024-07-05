Взрывы прогремели в Киевской области и Херсоне

Фото: РИА «Новости»

Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне и Киевской области. Об этом сообщил украинский телеканал ТСН в своем Telegram-канале.

«Херсон и Киевская область — взрывы», — отметили в публикации.

Воздушную тревогу включили в контролируемой Киевом части Херсонской области и Киевской области. Она звучит с 23:30 (совпадает с московским временем).

Днем 4 июля сообщалось о мощном взрыве, который сотряс порт города Черноморска Одесской области. До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе для города.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев также сообщил о серии взрывов в районе киевского аэропорта Борисполь и рядом с городом Васильков.

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