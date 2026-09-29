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    ВС России поразили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в Черном море

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    Российские военные поразили сухогруз с военным имуществом для украинской армии в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Судно атаковали беспилотными летательными аппаратами.

    В ведомстве отметили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, которые используют в интересах украинских военных.

    Минувшей ночью российская армия поразила ряд объектов, обеспечивающих ВСУ, в Киеве и Одесской области. Под удар попали два центра обработки данных «Бимобайл» и «Парковый», локомотивное депо с оборудованным складом крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», терминал «Белогородка», где производили и хранили БПЛА самолетного типа.

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