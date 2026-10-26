Почти 300 украинских БПЛА сбили ночью над регионами России

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 290 украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны .

Дроны самолетного типа перехватывали с 20:00 25 октября до 09:00 26 октября. Атаку отражали над Тульской, Псковской, Орловской, Новгородской, Смоленской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Курской, Брянской, Белгородской, Тверской и Волгоградской областями.

Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом.

Во время ночной атаки в Воронежской области дрон ударил по вагону пассажирского поезда Анапа — Москва. В результате пять человек пострадали. На участке железной дороги приостановили движение поездов из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Также при атаке ВСУ в регионе погибли два местных жителя. Еще 17 человек, в том числе ребенок, получили ранения.