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    Почти 300 украинских БПЛА сбили ночью над регионами России

    Фото: РИА «Новости»

    Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь ликвидировали 290 украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны.

    Дроны самолетного типа перехватывали с 20:00 25 октября до 09:00 26 октября. Атаку отражали над Тульской, Псковской, Орловской, Новгородской, Смоленской, Калужской, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Курской, Брянской, Белгородской, Тверской и Волгоградской областями.

    Кроме того, беспилотники уничтожили над Московским регионом.

    Во время ночной атаки в Воронежской области дрон ударил по вагону пассажирского поезда Анапа — Москва. В результате пять человек пострадали. На участке железной дороги приостановили движение поездов из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

    Также при атаке ВСУ в регионе погибли два местных жителя. Еще 17 человек, в том числе ребенок, получили ранения.

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