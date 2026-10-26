Из-за атаки БПЛА на Воронежскую область погибли два человека

Жертвами атаки беспилотников на Воронежскую область стали два местных жителя. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор Александр Гусев.

Ранения получили 17 человек, в том числе ребенок. Всего ночью и ранним утром системы противовоздушной обороны нейтрализовали 113 БПЛА.

«По уточненным данным, которые могут дополняться, в результате террористической атаки в Воронеже, к сожалению, два человека погибли (мужчины 1960 и 1973 годов рождения) и 17 ранены», — подчеркнул Гусев.

Значительная часть раненых пострадали в поезде, добавил он.

В результате налета также произошли пожары на нескольких предприятиях, в деловом центре, многоэтажке, двух дачных поселках, на школьном стадионе и в гаражном кооперативе.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил, что из-за атаки БПЛА на Мелитополь пострадали дети. Ранения получили двое несовершеннолетних и мужчина 1961 года рождения.