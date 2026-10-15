Морской контейнер отправили на фронт из Люберец
Волонтеры движения «Ангелы Победы» из Дзержинского городского округа Люберцы отправили морской контейнер бойцам группировки войск «Север». Оставшиеся средства направят на помощь женщинам-медикам.
Руководитель волонтерского движения Оксана Павлова отметила, что каждая кампания по сбору средств требует большой ответственности.
«Каждая кампания по сбору средств для меня — это большая ответственность: переживаешь, чтобы собрать деньги как можно быстрее, найти все необходимое, купить и успеть отправить! И вот — очередная задача выполнена! Спасибо каждому из вас за то, что не остаетесь равнодушными, за доверие и за то, что вы всегда рядом», — отметила Оксана Павлова.
В настоящее время продолжается сбор гуманитарного груза для военных врачей. Он будет отправлен по назначению в ноябре. Первыми оказали помощь в сборе представители Клуба женщин СВО Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы.