Морской контейнер отправили на фронт из Люберец

Руководитель волонтерского движения Оксана Павлова отметила, что каждая кампания по сбору средств требует большой ответственности.

«Каждая кампания по сбору средств для меня — это большая ответственность: переживаешь, чтобы собрать деньги как можно быстрее, найти все необходимое, купить и успеть отправить! И вот — очередная задача выполнена! Спасибо каждому из вас за то, что не остаетесь равнодушными, за доверие и за то, что вы всегда рядом», — отметила Оксана Павлова.

В настоящее время продолжается сбор гуманитарного груза для военных врачей. Он будет отправлен по назначению в ноябре. Первыми оказали помощь в сборе представители Клуба женщин СВО Ассоциации ветеранов СВО городского округа Люберцы.