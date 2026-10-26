Движение поездов в Воронежской области приостановили из-за отсутствия напряжения в контактной сети, которое пропало после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

Напряжения нет на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж. На станции Сомово повредился вагон поезда № 11 Анапа — Москва. По предварительным данным, ранения получили пять пассажиров, сейчас им оказывают помощь.

Чтобы восстановить движение, на участке работают восстановительные бригады. В РЖД отметили, что возможны задержки поездов южного направления и электричек. Информацию о фактическом движении составов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД», а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00.

Ранее стало известно, что из-за атаки беспилотников на Воронежскую область погибли два человека. Травмы получили еще 17 местных жителей, среди пострадавших есть и ребенок. Системы ПВО нейтрализовали 113 БПЛА.