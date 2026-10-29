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    Двое подростков подорвались на мине в Донецке

    Фото: 360.ru

    Двое подростков 2009 года рождения получили травмы при взрыве неизвестного предмета в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

    «По поступившей информации, в Петровском районе в результате подрыва на ВОП пострадали два подростка 2009 года рождения», — написал чиновник.

    Детей доставили в клинику, им оказывают необходимую помощь.

    Ранее в лесу под Брянском 65-летняя женщина и 45-летний мужчина подорвались на мине и получили ранения различной степени тяжести. Они пошли за грибами и наткнулись на взрывное устройство. В области гражданам не рекомендуют ходить в лесные массивы рядом с границей.

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