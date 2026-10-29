Двое подростков подорвались на мине в Донецке

Двое подростков 2009 года рождения получили травмы при взрыве неизвестного предмета в Петровском районе Донецка. Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин в телеграм-канале .

«По поступившей информации, в Петровском районе в результате подрыва на ВОП пострадали два подростка 2009 года рождения», — написал чиновник.

Детей доставили в клинику, им оказывают необходимую помощь.

Ранее в лесу под Брянском 65-летняя женщина и 45-летний мужчина подорвались на мине и получили ранения различной степени тяжести. Они пошли за грибами и наткнулись на взрывное устройство. В области гражданам не рекомендуют ходить в лесные массивы рядом с границей.