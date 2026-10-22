Морпех рассказал о попытках ВСУ схитрить в Запорожье

Военнослужащие ВСУ притворялись мертвыми, прячась в мешках в Червоном Яре в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал старший огнеметчик 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Бальтазар.

По словам военного, российские бойцы находили людей, которые лежали в мешках на земле и притворялись погибшими. Как оказалось, это были представители украинской армии.

«Когда мы заходили, лежат трупы в мешках, а после того как мы проходили, они пытались нас атаковать со спины, но ничего не вышло», — рассказал морпех.

Подобные попытки проявления хитрости вражеская сторона принимала не один раз.

Ранее стало известно, что ВСУ уличили в использовании собак-роботов в зоне СВО. По словам Героя России Александра Находкина, конфликт сейчас идет между дронами.