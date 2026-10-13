ВС России поразили в Киеве цех по производству ракет

Российские войска нанесли удар по цеху киевского предприятия «Палп Милл Принт», где выпускались ракеты и БПЛА большой дальности. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также в украинской столице под удар попало локомотивное депо «Дарница», на котором ремонтировали подвижные железнодорожные составы.

В Николаевской области ВС России поразили логистический центр «Новая почта» в Терновке. Объект использовали для хранения грузов двойного назначения. Также войска атаковали склад БПЛА в населенном пункте Мешково-Погорелово.

В Минобороны добавили, что российская армия атаковала в Бугском Лимане сухогруз, который перевозил грузы военного и двойного назначения в порт Николаев.

Ранее ВС России освободили села Лидино в Донецкой Народной Республике и Никольское в Запорожской области. Контроль над населенными пунктами установили группировки войск «Центр» и «Восток».