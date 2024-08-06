Украину предупредили об ответе на попытку прорыва в Курскую область

Депутат Колесник: отдавших приказ атаковать Курскую область жестоко накажут

врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Атака против мирных жителей Курской области, которую совершили ВСУ, является военным преступлением. Об этом сообщил Lenta.ru член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны», — подчеркнул депутат.

По его словам, российские пограничники не дали украинским диверсантам прорваться на территорию, и те нанесли удар по мирным жителям приграничья.

Как ранее сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов, при обстреле города Суджи погибла местная жительница, а восемь человек и еще пятеро в других районах получили ранения.

По оценке ФСБ, при отражении нападения удалось уничтожить не менее 20 украинских боевиков и ранить еще около 50.

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте