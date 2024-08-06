Украину предупредили об ответе на попытку прорыва в Курскую область

Атака против мирных жителей Курской области, которую совершили ВСУ, является военным преступлением. Об этом сообщил Lenta.ru член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Есть специальные силы, они выяснят, кто это сделал, кто отдавал приказ, кто был исполнителем. Эти люди будут жестоко наказаны», — подчеркнул депутат.

По его словам, российские пограничники не дали украинским диверсантам прорваться на территорию, и те нанесли удар по мирным жителям приграничья.

Как ранее сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов, при обстреле города Суджи погибла местная жительница, а восемь человек и еще пятеро в других районах получили ранения.

По оценке ФСБ, при отражении нападения удалось уничтожить не менее 20 украинских боевиков и ранить еще около 50.