Летают истребители над головой. Очевидец заснял на видео обстановку под Курском

Истребители пролетели над одной из трасс в Курской области. Видеозапись с ситуацией в регионе появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как мужчина проехал мимо нескольких сгоревших машин, а затем над ним пролетели два истребителя.

«Тут самолеты над головой, прикинь, летают — истребители. Вон тачка догорает», — отметил оператор видео.

Ранее ВСУ попытались прорваться в Курскую область. Боевики устроили ночью рейд, но российская армия отбила атаку. По информации Минобороны. прорвать границу пытались 300 военных, 11 танков и более 20 бронемашин.

В администрации региона указали, что украинские спецслужбы пытаются посеять панику в области. Власти призвали жителей не поддаваться на провокации и не доверять звонкам с предупреждениями о «захвате» Курской атомной станции.