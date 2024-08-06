Погибшей при обстреле Суджи оказалась 24-летняя девушка

Mash: 24-летняя девушка умерла по пути в больницу после обстрела Суджи

Погибшей при украинском обстреле города Суджи в Курской области оказалась 24-летняя местная жительница. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным издания, девушка получила тяжелые ранения. Ее госпитализировали, но позже врачи констатировали смерть.

Врио губернатора области Алексей Смирнов уже выразил соболезнования родным и близким погибшей. По его данным, пострадали не менее 13 жителей региона. Обратившись к жителям, он призвал сообщать о подозрительных предметах и лицах и доверять только официальной информации.

Ранее политолог Сергей Марков назвал три причины, по которым украинские войска могли атаковать Курскую область.