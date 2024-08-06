Очередную украинскую ракету сбили над Курской областью

В небе над Курской областью российская система противовоздушной обороны сбила украинскую ракету. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

«Спасибо нашим защитникам!» — написал он.

В регионе завыли сирены, предупреждающие о ракетной опасности. Жителей просили оставаться в домах, спрятавшись в помещениях без окон, или спуститься в укрытие.

Курская область с самого утра находится под обстрелами ВСУ. Группа украинских боевиков попыталась прорваться в Суджанский и Кореневский районы. Военные бомбили жилые дома и машины. Несколько человек пострадали, одна женщина погибла.

Российские военные не допустили прорыва. Минимум 20 украинских военных погибли, 50 получили ранения. Боевиков отбросили за границу.

Политолог Сергей Марков предположил, что целью атаки было «закошмарить жителей». Владимир Зеленский хочет доказать, что украинская армия якобы наступает.