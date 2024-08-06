При атаках ВСУ на Курскую область пострадали еще пять человек

Смирнов: при атаках дронов ВСУ на Курскую область пострадали еще пять человек

При новых атаках беспилотников на Курскую область пострадали пять человек. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале .

«Еще пятеро жителей приграничных районов Курской области ранены сегодня после атак украинских коптеров», — отметил он.

По словам Смирнова, один из пострадавших — житель села Белица Беловского района. Кроме того, еще два коптера атаковали автомобили в Суджанском и Глушковском районах, там пострадали по два человека.

Ранее Смирнов, обращаясь к жителям области, назвал обстановку сложной, призвал сообщать о подозрительных предметах и лицах, а также доверять только информации из официальных источников.

Политолог Сергей Марков назвал три мотивации для украинских войск атаковать Курскую область.