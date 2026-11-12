ВС России поразили за день два сухогруза в Черном море

Российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Удары нанесли беспилотными летательными аппаратами.

Ранее армия России атаковала объекты на военных аэродромах противника и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах.

Минувшей ночью российские вооруженные силы поразили завод «Генератор», выпускающий беспилотники средней дальности типа «Хорнет» в Киеве и три предприятия ВПК в Киевской области. Среди их продукции — компоненты твердотопливных ракет.

Также целями стали две электроподстанции в Житомирской области и сухогруз.