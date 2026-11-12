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    ВС России поразили за день два сухогруза в Черном море

    Фото: 360.ru

    Российские военные поразили два сухогруза с вооружением и военным имуществом в Черном море. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Удары нанесли беспилотными летательными аппаратами.

    Ранее армия России атаковала объекты на военных аэродромах противника и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 154 районах.

    Минувшей ночью российские вооруженные силы поразили завод «Генератор», выпускающий беспилотники средней дальности типа «Хорнет» в Киеве и три предприятия ВПК в Киевской области. Среди их продукции — компоненты твердотопливных ракет.

    Также целями стали две электроподстанции в Житомирской области и сухогруз.

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