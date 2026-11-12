ВС России поразили в Киеве завод «Генератор», выпускающий беспилотники «Хорнет»

Российские военные поразили в Киеве ракетно-космический завод «Генератор», выпускающий беспилотники средней дальности типа «Хорнет». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также в Киевской области удары нанесли по предприятию ООО «Авиация новой генерации „Патриот-Украина“» в Броварах, на территории которого «Авиа ЮА» собирает БПЛА различных типов.

Целями стали завод «Кератем» в Кузминцах, производящий компоненты твердого топлива для оперативно-тактических ракет, и «Стеллар Джет» в Яготине, выпускающий твердотопливные ускорители для беспилотников.

В Житомире атаковали две электроподстанции на 330 кВ и 110 кВ, питающие объекты ВПК, а в Черном море — сухогруз с военным имуществом, следовавший в Одессу.

Массированный удар нанесли минувшей ночью высокоточным оружием наземного базирования и беспилотниками.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 71 вражеского БПЛА над регионами России.