Над Тулой за 12 часов уничтожили 91 беспилотник

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили за последние 12 часов 91 украинский БПЛА над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в «Максе» .

К 22:20 19 сентября сбили 10 беспилотников, еще семь ликвидировали к 7:36 20 сентября. Во время этого налета в одной из многоэтажек побило окна, а на частный сектор упали обломки. Экстренные обезвредили их и вывезли для уничтожения. Жители соседних домов в момент опасных работ находились в пункте временного размещения.

Еще 74 украинских аппарата уничтожили до 8:16.

Также минувшей ночью ВСУ совершили массированную атаку на Московский регион. ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 БПЛА в 17 округах, два человека погибли.