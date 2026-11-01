ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и инфраструктуры

Российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны России, использовались Вооруженными силами Украины. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Военнослужащие задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.

В Минобороны заявили, что под удары также попали цеха сборки беспилотников, места их хранения и запуска, склады боеприпасов и пункты временного размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников. Всего, по информации ведомства, поражение нанесли целям в 139 районах.

РИА «Новости» подсчитало, что за октябрь российские войска 14 раз наносили удары по электроподстанциям, использовавшимся, по данным Минобороны, в интересах украинского военно-промышленного комплекса. Агентство проанализировало сообщения российского военного ведомства за месяц.