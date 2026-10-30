360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    ВС России ударили ночью по предприятиям ВПК Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Российская армия поразила ночью украинские предприятия ВПК, которые производили беспилотники, а также объекты энергетики и портовой инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Массированный удар нанесли с высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА.

    ВС России атаковали в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях объекты энергетики, которые действовали в интересах ВСУ. Также под удар попала портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, перевозившие военные грузы.

    Ранее российская армия поразила электроподстанции ПС-330 в Луцке и Ковеле Волынской области. Объекты снабжали энергией заводы, на которых производились БПЛА и комплектующие к ним, а также логистические центры, используемые для хранения имущества ВСУ.

    В море войска ударили по украинскому сухогрузу, шедшему в Черноморск. На борту судна было имущество, предназначавшееся для боевиков ВСУ.

    Читайте также

    Военный эксперт рассказал, каким может быть беспилотник «Герань-6»

    Артиллеристы «Севера» за месяц поразили 30 целей ВСУ на Сумском направлении

    В районе Алешек начал действовать «режим тишины»

    Военный эксперт рассказал, каким может быть беспилотник «Герань-6»

    Артиллеристы «Севера» за месяц поразили 30 целей ВСУ на Сумском направлении

    В районе Алешек начал действовать «режим тишины»