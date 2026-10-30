ВС России ударили ночью по предприятиям ВПК Украины

Российская армия поразила ночью украинские предприятия ВПК, которые производили беспилотники, а также объекты энергетики и портовой инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Массированный удар нанесли с высокоточным оружием наземного базирования и БПЛА.

ВС России атаковали в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях объекты энергетики, которые действовали в интересах ВСУ. Также под удар попала портовая инфраструктура в Одесской области и морские суда, перевозившие военные грузы.

Ранее российская армия поразила электроподстанции ПС-330 в Луцке и Ковеле Волынской области. Объекты снабжали энергией заводы, на которых производились БПЛА и комплектующие к ним, а также логистические центры, используемые для хранения имущества ВСУ.

В море войска ударили по украинскому сухогрузу, шедшему в Черноморск. На борту судна было имущество, предназначавшееся для боевиков ВСУ.