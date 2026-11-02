Лантратова заявила о гибели военных при обеспечении миссии в Алешках

Российские военнослужащие обеспечили проведение гуманитарной миссии в Алешках, рискуя собственными жизнями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».

Прибыв на место, Лантратова вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом выразила соболезнования. Речь шла о семьях сапера и еще одного военнослужащего, погибших при выполнении задачи.

«Соболезнования семьям погибших, потому что, конечно, это очень страшно и, действительно, ценой своей жизни, удалось реализовать эту важную миссию», — подчеркнула она.

Гуманитарная миссия официально завершилась в ночь на 2 ноября. Режим тишины действовал с 04:00 27 октября до 23:59 1 ноября.

По словам омбудсмена, операция прошла в штатном режиме, нарушений не зафиксировали.