Российские военные обеспечили проведение гуммиссии в Алешках, рискуя своими жизнями — Лантратова
Лантратова заявила о гибели военных при обеспечении миссии в Алешках
Российские военнослужащие обеспечили проведение гуманитарной миссии в Алешках, рискуя собственными жизнями. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Прибыв на место, Лантратова вместе с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом выразила соболезнования. Речь шла о семьях сапера и еще одного военнослужащего, погибших при выполнении задачи.
«Соболезнования семьям погибших, потому что, конечно, это очень страшно и, действительно, ценой своей жизни, удалось реализовать эту важную миссию», — подчеркнула она.
Гуманитарная миссия официально завершилась в ночь на 2 ноября. Режим тишины действовал с 04:00 27 октября до 23:59 1 ноября.
По словам омбудсмена, операция прошла в штатном режиме, нарушений не зафиксировали.