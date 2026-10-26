Бойцы «Севера» поразили укрытия и пункты управления БПЛА ВСУ под Харьковом
Вооруженные силы России поразили укрытия, пункты управления БПЛА и живую силу ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Задачу выполнили расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север».
«„Молния“ бьет даже в ясную погоду», — прокомментировали в Минобороны.
Ранее командир батареи зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» Иван Папшев рассказал, что молодые новобранцы, выросшие на видеоиграх, способны быстрее учиться управлению БПЛА. Они также эффективнее поражают украинские беспилотники самолетного типа воздушными таранами. Одним из самых результативных подчиненных Папшева стал 23-летний оператор дронов.
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