ВС России поразили судно, доставлявшее в Одессу военные грузы

Российские военные поразили на переходе морем сухогруз, направлявшийся в порт Одесса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Судно перевозило грузы военного и двойного назначения, отметили в ведомстве.

Также удары нанесли по логистическому центру «Экватор» в городе Ровно. Здесь хранили и распределяли товары, предназначенные ВСУ.

По целям отработали беспилотные летательные аппараты.

Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю российская армия нанесла массированный и семь групповых ударов по объектам на территории Украины. Целями стали логистические и телекоммуникационные центры, портовая инфраструктура и морские суда, задействованные для военных нужд.