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    ВС России поразили судно, доставлявшее в Одессу военные грузы

    Фото: Пресс-служба Минобороны

    Российские военные поразили на переходе морем сухогруз, направлявшийся в порт Одесса. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

    Судно перевозило грузы военного и двойного назначения, отметили в ведомстве.

    Также удары нанесли по логистическому центру «Экватор» в городе Ровно. Здесь хранили и распределяли товары, предназначенные ВСУ.

    По целям отработали беспилотные летательные аппараты.

    Ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю российская армия нанесла массированный и семь групповых ударов по объектам на территории Украины. Целями стали логистические и телекоммуникационные центры, портовая инфраструктура и морские суда, задействованные для военных нужд.

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