Российские беспилотники атаковали предприятие Kromberg & Schubert в Луцке

Российские военные нанесли удар беспилотниками по предприятию Kromberg & Schubert в Луцке Волынской области Украины. Как сообщило Минобороны России , на этом объекте ремонтировали автомобильную технику для нужд ВСУ.

По данным ведомства, атака произошла днем 17 октября. Российские войска продолжили наносить удары по объектам украинской военной промышленности, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, а также судам, задействованным в перевозке военных грузов.

Еще одной целью стала электрическая подстанция в населенном пункте Колодное Тернопольской области. В Минобороны утверждают, что она обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении сухогруза примерно в 40 километрах к югу от порта Одессы. По утверждению Минобороны, судно перевозило грузы военного и двойного назначения.

Удар по сухогрузу, согласно сообщению ведомства, был нанесен во время его движения по морю. Сведения о характере повреждений судна не приводятся.