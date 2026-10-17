Российские беспилотники атаковали предприятие Kromberg & Schubert в Луцке
Российские военные нанесли удар беспилотниками по предприятию Kromberg & Schubert в Луцке Волынской области Украины. Как сообщило Минобороны России, на этом объекте ремонтировали автомобильную технику для нужд ВСУ.
По данным ведомства, атака произошла днем 17 октября. Российские войска продолжили наносить удары по объектам украинской военной промышленности, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, а также судам, задействованным в перевозке военных грузов.
Еще одной целью стала электрическая подстанция в населенном пункте Колодное Тернопольской области. В Минобороны утверждают, что она обеспечивала электроэнергией предприятия военной промышленности Украины.
Кроме того, российское военное ведомство сообщило о поражении сухогруза примерно в 40 километрах к югу от порта Одессы. По утверждению Минобороны, судно перевозило грузы военного и двойного назначения.
Удар по сухогрузу, согласно сообщению ведомства, был нанесен во время его движения по морю. Сведения о характере повреждений судна не приводятся.