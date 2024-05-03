Воздушную тревогу по всей Украине объявили четвертый раз за день | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 22:23 Воздушную тревогу по всей Украине объявили четвертый раз за день Unsplash

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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Это следует из официального ресурса по оповещению населения.

Тревожные сирены звучат по всей стране уже четвертый раз за день.

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Ранее появились данные, что волна взрывов произошла в Кривом Роге на Украине. Издание «Страна.ua» опубликовало кадры с места событий. На них был виден дым от прилета. Другие подробности пока не уточнили.

Также ночью 2 мая стало известно о крупном пожаре в Одессе. По неуточненной информации, загорелся инфраструктурный объект. До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сказал, что ВС России поразили склад ВСУ в микрорайоне Таирово в Одессе.

Помимо этого, утром 1 мая сообщили о взрывах в Харькове. В городе объявили воздушную тревогу. За день до этого звуки взрывов услышали жители Одессы. Тревожная сирена прозвучала в Днепропетровской, Кировоградской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.