Жители Одессы услышали взрывы | 360°

30 апреля 2024, 23:36
Жители Одессы услышали взрывы
Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщили на официальном ресурсе по оповещению населения.
Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях страны.
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Вечером 29 апреля появилась информация о взрывах в Харькове. Утром того же дня сирены воздушной тревоги раздались в Днепропетровской и Николаевской областях страны. За день до этого стало известно о взрыве в Киеве.
Также 28 апреля глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о повреждении объекта теплогенерации Николаева. О чем именно идет речь он не объяснил. А 27 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.
Одесса
Взрывы
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