Жители Одессы услышали взрывы | 360°

Мир 30 апреля 2024, 23:36 Жители Одессы услышали взрывы Unsplash

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Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщили на официальном ресурсе по оповещению населения.

Воздушную тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях страны.

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Вечером 29 апреля появилась информация о взрывах в Харькове. Утром того же дня сирены воздушной тревоги раздались в Днепропетровской и Николаевской областях страны. За день до этого стало известно о взрыве в Киеве.

Также 28 апреля глава администрации Николаевской области Виталий Ким сообщил о повреждении объекта теплогенерации Николаева. О чем именно идет речь он не объяснил. А 27 апреля министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о о повреждении энергетической инфраструктуры во Львовской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях.