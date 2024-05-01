Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги | 360°

Спецоперация 01 мая 2024, 11:40 Взрыв прогремел в Харькове на фоне воздушной тревоги «Общественное»: в Харькове произошел взрыв

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Взрыв прогремел в Харькове, в городе также прозвучали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Харькове был слышен взрыв», — указали в издании.

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Официальная информация о взрыве пока не поступала, сообщил RT.

За день до этого звуки взрывов зафиксировали в Одессе. Воздушную тревогу объявляли в регионах Украины: Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Николаевской и Одесской областях. Также серия взрывов произошла 29 апреля в Харькове. Эту информацию подтвердил мэр города Игорь Терехов.

Ранее украинские боевики атаковали БПЛА село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Один беспилотник ВСУ повредил кровлю хозпостройки во дворе жилого домовладения, а второй влетел в торговый объект. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что из-за удара дронов никто не пострадал. На место ЧП прибыли специальные службы.