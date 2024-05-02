Подполье заявило об ударе российских военных по украинскому складу в Одессе | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 00:41 Подполье заявило об ударе российских военных по украинскому складу в Одессе РИА «Новости»

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Военнослужащие России поразили украинский склад в микрорайоне Таирово в Одессе. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости».

«В 22:00 был нанесен удар в районе отделения „Новой почты“ в микрорайон Таирово, Киевский район города Одессы, полыхает более сотни квадратных метров, была слышна детонация», — сказал он и добавил, что звуки взрыва можно было услышать за 20 километров.

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Он отметил, что удар пришелся по складу боекомплекта, куда ВСУ поместили новые снаряды.

Ранее Лебедев заявил, что войска России ударили по складу на военном аэродроме Мартыновка в Николаевской области. Там украинские военные складировали боеприпасы. Как отметил координатор подполья, Мартыновку могли подготовить в качестве площадки «подскока», для атаки на новые российские территории.