Объект инфраструктуры загорелся в Одессе | 360°

Мир 02 мая 2024, 02:03 Объект инфраструктуры загорелся в Одессе «Страна.ua»: в Одессе разгорелся пожар после прилета Freepik

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Крупный пожар разгорелся в Одессе. Предварительно, загорелся объект инфраструктуры. Об этом заявило украинское издание «Страна.ua».

Больше никаких подробностей не привели. Местная администрация не давала официальных комментариев.

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До этого координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные ударили по складу в микрорайоне Таирово в Одессе. Он также рассказал о пожаре площадью более сотни квадратных метров. Звуки взрывов было слышно за 20 километров от эпицентра.

Также звуки взрывов услышали в Одессе поздно вечером 30 апреля. В регионе объявили воздушную тревогу. Помимо этого, в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях включили тревожные сирены.