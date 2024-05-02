Волна взрывов накрыла Кривой Рог | 360°

Спецоперация 02 мая 2024, 19:41 Волна взрывов накрыла Кривой Рог «Страна.ua»: в Кривом Роге прогремели взрывы vk.com/zdes_govoryat/globallookpress

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В Кривом Роге произошла серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Предположительно, несколько взрывов прогремели 2 мая. Издание разместило видео, на котором можно увидеть на месте прилета дым. О пострадавших информации нет. Другие подробности уточняются.

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На днях в Кривом Роге раздались сигналы воздушной тревоги. Затем прогремели взрывы. Онлайн-карта украинского министерства цифровой трансформации указывает на то, что сирены услышали также жители в других областях, включая Николаевскую, Кировоградскую, Черкасскую, Полтавскую и Одесскую.