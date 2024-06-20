Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В пресс-службе Воздушных сил ВСУ предупредили об опасности ракетных ударов.

«Вся Украина — ракетная опасность», — заявили военные.

В 13:47 воздушную тревогу объявили в Киеве. Власти призвали жителей спуститься в укрытия. Затем оповещение сработало в Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской и других областях Украины. Последними сирены запустили в Черниговской и Одесской областях.

Военные и энергетические объекты поразили на Украине 19 июня. Взрывы прозвучали во Львовской, Николаевской и Одесской областях.

Подпольщики заявили об ударах в окрестностях Львовской ТЭЦ-2, возле железнодорожной станции и складов с вооружениями у села Шевченково. Военкоры рассказали об ударах беспилотниками по НИИ, который занимался разработками в военной сфере.