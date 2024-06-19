Мощный взрыв прогремел в районе села Шевченково в Николаевской области после срабатывания сирены воздушной тревоги. Недалеко от места детонации находится железная дорога и склады с вооружением украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале написал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он подчеркнул, что в районе взрыва часто появляется система HIMARS, из которой ВСУ ведут обстрел районов Херсонской области, над которой потеряли контроль.

«Взрыв. Вероятно, Шевченково или рядом. Там склады возле железной дороги. По ней доставляют технику и БК, которые потом идут в направлении Белозерки, Станислава, Александровки», — написал Лебедев.

Подпольщик добавил, что там же расположен склад с ракетами. Но из-за силы взрыва он уцелел.

«Жаль, не в него засадили, полгорода услышало бы и увидело», — добавил Лебедев.

В минувшую пятницу координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил о прилете в районе киевского аэропорта Жуляны. Он подчеркнул, что снаряд поразил военный объект.

Сама воздушная гавань давно закрыта, но через установленный рядом блокпост часто проезжают автомобили с номерами правительства Украины, а также командования ВСУ.