Связанный с военными НИИ поразили во Львове

«РВ»: российские дроны разрушили здание НИИ во Львове

Власти Львова заявили об ударе беспилотниками по научно-исследовательскому институту. Ученые занимались военными разработками, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Институт во Львове, по информации журналистов, атаковали дронами «Герань». Административное здание осталось без крыши и части стен. Сотрудники занимались разработками, связанными с военным сектором.

Военкоры прокомментировали заявление мэра Львова Андрея Садового. Он сообщил о сработавшей системе ПВО и ударе беспилотниками по зданию одного из НИИ.

Ночью в нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу, сообщил RT. Во Львовской области взрывы прогремели трижды, рассказал подпольщик Сергей Лебедев. У села Малехов уничтожили пункт дислокации украинских военных и хранилище боеприпасов, а в районе Львовской ТЭЦ-2 повредили анкерные опоры линии электропередачи.

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