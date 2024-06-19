Военные нанесли удар в окрестностях Львовской ТЭЦ-2

Подпольщик Лебедев: ВС России атаковали военные объекты и инфраструктуру Львова

Фото: РИА «Новости»

Ночью российские войска нанесли несколько ударов по Львовской области. Они атаковали военные объекты и энергетическую инфраструктуру, сообщил РИА «Новости» координатор подпольного движения Сергей Лебедев.

Первый взрыв, по его словам, прогремел в северном пригороде Львова в 03:20. Следующий удар нанесли через 10 минут в районе села Малехов в восьми километрах от областного центра. Лебедев заявил, что военные поразили небольшой склад боеприпасов и пункт дислокации подразделений Вооруженных сил Украины в трехэтажном доме. Спустя два часа атаки продолжились.

«По сообщениям от сопротивления, звук взрыва шел со стороны Львовской ТЭЦ-2», — сказал подпольщик.

Теплоэлектроцентраль не пострадала, повредили лишь одну или две анкерные опоры линии электропередачи. Лебедев сообщил, что это привело к отключениям света во Львове.

Во Львовской области ночью объявляли воздушную тревогу. Издание «Общественное» сообщало о взрывах.

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