Взрывы прогремели в Одесской области во время воздушной тревоги

Серия взрывов прогремела на побережье Одесской области

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям/Telegram

Несколько крупных взрывов прогремело в Одесской области во время действия сигнала воздушной тревоги по всей Украине. Как сообщил Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на Силы оборона юга, детонация произошла в прибрежной зоне.

По данным военных, взрывы повредили рекреационную инфраструктуру. Кроме того, от детонации загорелась сухая трава на пустыре, но пламя оперативно потушили. Среди жителей никто не пострадал.

Сегодня же мэр Львова Андрей Садовой сообщил об ударе беспилотников по научно-исследовательскому институту. Он заявил, что в результате атаки здание частично разрушилось.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» заявили, что научное учреждение занималось разработками для военного сектора.

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