«Волонтеры Подмосковья» открыли сбор гумпомощи для Курской области

Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова

Пострадавшие от атак украинских боевиков жители Курской области нуждаются в помощи. В Московской области запустили оперативный сбор гуманитарных товаров в рамках проекта «Доброго дела». Подробности сообщила организация «Волонтеры Подмосковья».

«Помочь как всегда просто — принеси необходимые товары в ближайший пункт сбора в своем округе. Также ты можешь сделать пожертвование, и мы закупим все самое нужное и погрузим в фуру „Доброго дела“», — передали в организации.

Людям нужны медикаменты: бинты, обезболивающие, антибиотики, антигистаминные препараты. Также необходимы средства личной гигиены, сухпайки или продукты длительного хранения, одежда, чайники, кипятильники, электроплиты и генераторы.

Фото: Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья»
Фото: Фото: Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья»

Все товары соберут на центральном складе в Балашихе и доставят в Курск. Помочь могут также представители бизнеса.

Контакты для связи: info@volontermo.ru или «ВКонтакте».

Фото: Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья»
Фото: Фото: Telegram-канал «Волонтеры Подмосковья»

ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Четвертый день подряд российские военные отбивают атаки противника, не пускают его вглубь страны. Из-за украинских бомбежек пострадали десятки мирных жителей, людям пришлось покинуть свои дома.

Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера. Президент Владимир Путин взял ситуацию под личный контроль. Правительство выделит 220 миллионов рублей на помощь жителям. Сейчас сотни человек из приграничных районов находятся в пунктах временного размещения.

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