«Волонтеры Подмосковья» открыли сбор гумпомощи для Курской области
Пострадавшие от атак украинских боевиков жители Курской области нуждаются в помощи. В Московской области запустили оперативный сбор гуманитарных товаров в рамках проекта «Доброго дела». Подробности сообщила организация «Волонтеры Подмосковья».
«Помочь как всегда просто — принеси необходимые товары в ближайший пункт сбора в своем округе. Также ты можешь сделать пожертвование, и мы закупим все самое нужное и погрузим в фуру „Доброго дела“», — передали в организации.
Людям нужны медикаменты: бинты, обезболивающие, антибиотики, антигистаминные препараты. Также необходимы средства личной гигиены, сухпайки или продукты длительного хранения, одежда, чайники, кипятильники, электроплиты и генераторы.
Все товары соберут на центральном складе в Балашихе и доставят в Курск. Помочь могут также представители бизнеса.
Контакты для связи: info@volontermo.ru или «ВКонтакте».
ВСУ напали на Курскую область 6 августа. Четвертый день подряд российские военные отбивают атаки противника, не пускают его вглубь страны. Из-за украинских бомбежек пострадали десятки мирных жителей, людям пришлось покинуть свои дома.
Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера. Президент Владимир Путин взял ситуацию под личный контроль. Правительство выделит 220 миллионов рублей на помощь жителям. Сейчас сотни человек из приграничных районов находятся в пунктах временного размещения.