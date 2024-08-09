«Волонтеры Подмосковья» открыли сбор гумпомощи для Курской области

Пострадавшие от атак украинских боевиков жители Курской области нуждаются в помощи. В Московской области запустили оперативный сбор гуманитарных товаров в рамках проекта «Доброго дела». Подробности сообщила организация «Волонтеры Подмосковья» .

«Помочь как всегда просто — принеси необходимые товары в ближайший пункт сбора в своем округе. Также ты можешь сделать пожертвование, и мы закупим все самое нужное и погрузим в фуру „Доброго дела“», — передали в организации.

Людям нужны медикаменты: бинты, обезболивающие, антибиотики, антигистаминные препараты. Также необходимы средства личной гигиены, сухпайки или продукты длительного хранения, одежда, чайники, кипятильники, электроплиты и генераторы.