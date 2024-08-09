ВС России уничтожили украинских боевиков на западной окраине Суджи

Фото: РИА «Новости»

Российские военные продолжают отражать попытку вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В течение суток бойцы группировки «Север» и подошедшие резервы не дали противнику пройти вглубь России.

«Осуществлялось огневое поражение живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Гоголевка, Меловой, Никольский и на западной окраине Суджи», — уточнили в оборонном ведомстве.

Боевики ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Бои продолжаются четвертый день подряд. Бойцы группировки «Север» вместе с сотрудниками ФСБ отбивают атаки противника на границе. Жителей приграничных населенных пунктов эвакуируют, в пунктах временного размещения находятся около 1,5 тысячи человек.

Ранее штурмовики Су-25 ударили по боевикам и технике ВСУ в Курской области.

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