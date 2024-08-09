Сегодня 11:23 Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера
Федеральный уровень реагирования установили в Курской области. Об этом сообщила
пресс-служба МЧС.
Обстановку в регионе отнесли к ЧС федерального характера, подчеркнули в ведомстве. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
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Сегодня 11:23 Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера
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