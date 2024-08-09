Обстановку в Курской области отнесли к ЧС федерального характера

Федеральный уровень реагирования установили в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Обстановку в регионе отнесли к ЧС федерального характера, подчеркнули в ведомстве. Такое решение приняла правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

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