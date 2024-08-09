Правительство выделит 220 миллионов рублей на помощь жителям Курской области

Из государственного бюджета выделили более 220 миллионов рублей на выплаты жителям Курской области. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

«По поручению Президента правительством принято решение о выделении Курской области 220 млн рублей на осуществление выплаты единовременной материальной помощи жителям региона, вынужденно покинувшим постоянное место проживания», — сказано в публикации.

Размер выплаты составит 10 тысяч рублей на человека. Распоряжение президента учитывает необходимость безотлагательно оказать жителям Курской области поддержку, предоставив средства на срочные расходы.

Ранее стало известно, что ряд кафе, магазинов и гостиниц в Курской области завысили стоимость услуг, чтобы нажиться на эвакуированных жителях из приграничных районов. Врио главы региона Алексей Смирнов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным доложил, что поручил проверить подобные случаи.

Как сообщили в Минздраве страны, в результате атаки ВСУ на регион пострадали более 60 человек, среди них девять детей. В больницах региона отсаются свыше 30 пострадавших.