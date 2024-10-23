Военные за сутки предотвратили удары 23 дронами по регионам России

Военные 22 октября сбили над регионами России 23 украинских беспилотника, большинство в ночное время. Цели уничтожили дежурные силы ПВО, сообщило Минобороны.
Ночью военные обезвредили 18 дронов, в том числе 11 в Брянской области, три — в Белгородской, два — в Курской, по одному — в Орловской и Тульской. В течение дня военные сбили еще пять БПЛА — три в Курской области и два в Белгородской.
В Тульской области украинские беспилотники повредили здания двух спиртзаводов — Ефремовского и в поселке Лужковский. В Брянской области пострадала крыша котельной и нежилого здания. В Воронежской области из-за подавленного БПЛА загорелся цех промышленного предприятия.
Власти Тамбовской области сообщили о прилете дрона, взрыве и возгорании на «Биохиме» в Рассказове. Мирные жители не пострадали.
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