Военные за сутки предотвратили удары 23 дронами по регионам России

Ночью военные обезвредили 18 дронов, в том числе 11 в Брянской области, три — в Белгородской, два — в Курской, по одному — в Орловской и Тульской. В течение дня военные сбили еще пять БПЛА — три в Курской области и два в Белгородской.

В Тульской области украинские беспилотники повредили здания двух спиртзаводов — Ефремовского и в поселке Лужковский. В Брянской области пострадала крыша котельной и нежилого здания. В Воронежской области из-за подавленного БПЛА загорелся цех промышленного предприятия.

Власти Тамбовской области сообщили о прилете дрона, взрыве и возгорании на «Биохиме» в Рассказове. Мирные жители не пострадали.