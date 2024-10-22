Пожар на месте падения беспилотника в Воронежской области потушили

Гусев сообщил о ликвидации пожара на месте падения БПЛА в Воронежской области

Пожарные потушили возгорание на месте падения украинского беспилотника на территории предприятия в Воронежской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«Потушили пожар на месте падения БПЛА в одном из районов области. По предварительной информации, стены одного из цехов предприятия незначительно повреждены. В результате происшествия пострадавших нет», — написал он.

Также Гусев объявил отбой опасности атаки беспилотников в регионе.

Утром во вторник губернатор сообщил, что БПЛА рухнул на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области, на одном этаже здания началось небольшое возгорание.

Также взрыв с последующим пожаром произошел на заводе «Биохим» в Тамбовской области из-за падения дрона.

Всего за минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 18 украинских беспилотников, сообщало Минобороны.