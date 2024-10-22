Взрыв раздался на предприятии в Тамбовской области из-за атаки БПЛА

Губернатор Егоров: на заводе «Биохим» под Тамбовом произошел взрыв из-за БПЛА

В Тамбовской области из-за атаки беспилотника на предприятии «Биохим» раздался взрыв. Об этом сообщил глава региона Максим Егоров в своем Telegram-канале .

Взрыв раздался около 05:20 по местному времени в городе Рассказово.

«Предположительно в результате прилета беспилотника на предприятии АО „Биохим“ раздался взрыв с последующим возгоранием», — написал он.

По предварительным данным, пострадавших в результате взрыва нет. В 06:24 огнеборцы потушили возгорание. Все необходимые службы города дежурят на месте, резюмировал губернатор.

В Тульской области в ночь на 22 октября пресекли атаку вражеских дронов. Украинские беспилотники пытались ударить по двум спиртзаводам. Как сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев, предприятия получили повреждения. Информации о пострадавши в результате атаки беспилотников не поступало.