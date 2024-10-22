В Тульской области дроны ВСУ повредили два спиртзавода

В Тульской области украинские беспилотники атаковали два спиртзавода, предприятия получили повреждения, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Глава региона заявил, что силы противовоздушной обороны пресекли атаку вражеских беспилотников.

«Пострадали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района. По предварительной информации пострадавших нет», — уточнил губернатор.

По словам Миляева, ситуация находится под контролем, а на местах происшествий уже работают специалисты экстренных служб.

Ранее в Брянской области украинские дроны частично повредили кровли нежилого здания и котельной, обошлось без пострадавших.

До этого управление ФСБ по ДНР сообщило о срыве 158 террористических атак украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой благодаря «Куполу Донбасса». Кроме того, минувшей ночью в Ростовской области были ликвидированы и подавлены 11 вражеских дронов.