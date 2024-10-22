В Брянской области дроны ВСУ повредили кровли двух зданий

В Брянской области в результате атаки украинских беспилотников были повреждены кровли нежилого здания и котельной. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.

Глава региона написал, что украинские боевики атаковали дронами Суземский район.

«В результате террористической атаки двумя беспилотными летательными аппаратами частично повреждена кровля нежилого здания и котельной», — уточнил губернатор.

По словам Богомаза, пострадавших нет.

Ранее ВСУ обстреляли завод «Кремний Эл» в Брянской области. В результате атаки нарушилось энергоснабжение предприятия. Украинские боевики атаковали брянский завод микроэлектроники 19 октября, силы противовоздушной обороны ликвидировали 13 вражеских БПЛА.

До этого Минобороны России сообщило о ликвидации 18 дронов ВСУ над четырьмя регионами страны. Над территорией Ростовской области сбили 11 БПЛА, над Брянской — четыре, над Курской уничтожили два дрона, а над Орловской — один.