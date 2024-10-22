Силы ПВО сбили 18 украинских БПЛА в течение ночи

Системы противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над рядом регионов России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что по одному дрону сбили над территориями Орловской и Тульской областей, два над территорией Курской области, три над территорией Белгородской области и 11 над территорией Брянской области.

Ранее стало известно, что БПЛА упал на здание цеха промышленного предприятия в Воронежской области. Глава региона Александр Гусев отмечал, что начался пожар, пострадавших нет.

Также взрыв раздался на предприятии «Биохим» в Тамбовской области из-за атаки БПЛА. Последующее возгорание оперативно потушили прибывшие на место происшествия огнеборцы.