Российские войска в осенне-зимнюю кампанию сосредоточатся на ударах по энергетической, транспортной и промышленной инфраструктуре Украины, чтобы ослабить противника. Блогер Юрий Подоляка указал на это в Telegram-канале .

«Судя по последним нашим ударам по тылу противника, никаких особых ограничений по перечню поражаемых объектов уже нет. А значит, вынос энергетики Украины (с блэкаутами) осенью-зимой — сценарий вполне себе возможный», — сказал он.

Цель таких атак, по мнению Подоляки, не в настраивании украинцев против недоговороспособного правительства, а в срыве работы военно-промышленного комплекса Украины и железнодорожных перевозок.

Блогер спрогнозировал не просто продолжение ударов по складам, заводам, тяговым подстанциям и локомотивам, а расширение их масштабов и последствий. Весной же установится совсем другая диспозиция, мировые процессы отразятся на ситуации в зоне боевых действий.

Ранее Вооруженные силы России заняли плацдарм на острове Карантинный и взяли под контроль наибольшую часть дельты Днепра. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заговорил о необходимости заморозить фронт.