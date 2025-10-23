Восемь домов и четыре автомобиля пострадали при атаке БПЛА под Воронежем

В результате атаки украинских дронов на Воронежскую область повреждения получили восемь частных жилых домов и четыре автомобиля. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«В одном из сел повреждены восемь частных домов, нарушено остекление, посечены кровли и фасады. В одном доме произошло возгорание кровли, его оперативно ликвидировали. Пострадали четыре автомобиля, продолжается оценка ущерба», — написал он.

Гусев добавил, что пострадавших среди жителей региона нет. Режим опасности атаки БПЛА пока сохраняется.

Минобороны России утром рапортовало об уничтожении 139 беспилотников над российскими регионами, в том числе 21 — над Воронежской областью.

Ранее в результате атаки БПЛА в Брянской области погибла женщина. Украинский дрон ударил по ее автомобилю, отмечал губернатор Александр Богомаз.